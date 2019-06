Lecce, Liverani: "Palmiero e Tutino giovani e forti ma di proprietà del Napoli, vogliamo fare anche operazioni a titolo definitivo"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” in onda su Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Palmiero e Tutino? Li ho affrontati, sono giovani e forti ma sono di proprietà del Napoli. Silvestre è un giocatore esperto, di categoria, potrebbe essere utile. Sui nomi non mi sono ancora confrontato con la società, abbiamo iniziato a stabilire la quantità di innesti da dover fare. Vorremmo fare qualche acquisto a titolo definitivo e non prendere solo ragazzi in prestito”.