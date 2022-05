Le Parisien, Berard a CN24: "Terrier? Forti dubbi sul fatto che possa essere da Napoli. La verità su Fabian e il PSG"

Christophe Berard, giornalista di Le Parisien, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Terrier-Napoli? Non parliamo di una stella della Ligue 1, ma in questa stagione ha già segnato 21 gol sorprendendo tutti. Negli ultimi 4 anni aveva messo a segno 23 gol totali. Il suo punto debole è sempre stata la continuità perchè alternava prestazioni ottima ad altre molto negative. Terrier aveva mancanza di fiducia in sé stesso, ha vissuto periodi difficili. Due anni fa ha scelto di andare al Rennes dove ci sono meno pressioni trovando un ambiente ideale per esplodere. Non so se Terrier possa resistere ad una pressione eventualmente di una piazza come Napoli dove le aspettative sono elevatissime. Non so se sia il miglior giocatore per il Napoli. Fabian al PSG? E' prematuro parlarne"