Lazio, Tudor ha scelto Javorcic come vice-allenatore: è addio a Martusciello

Ultime calcio - Non sarà Giovanni Martusciello il vice di Igor Tudor nell'avventura alla Lazio. Come riporta Relevo, l'ex allenatore tra le altre di Hellas Verona e Olympique Marsiglia ha scelto il connazionale Ivan Javorcic come suo vice.

Javorcic, manager classe '79, è in questo momento ancora sotto contratto col Venezia e solo dopo aver risolto il contratto con la società veneta potrà firmare con la Lazio. Da capire a questo punto se Martusciello, dopo Frosinone-Lazio, entrerà comunque a far parte dello staff di Tudor oppure no. Javorcic, ricorda 'Trivenetogoal', ha un contratto col Venezia valido fino al 30 giugno 2025 e un compenso da circa 300mila euro netti a stagione.