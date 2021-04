Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Lazio-Spezia: "Rinnovo? Lo sapete, con il presidente ci vedremo tra poco. Non penso ci saranno problemi, ci troveremo e vedremo il da farsi. Anche ieri, in un momento doloroso, ci siamo visti. Il funerale di Guerini è stato molto doloroso per tutto il mondo Lazio, sono tornato indietro nel tempo alla tragedia di Fersini"