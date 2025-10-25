Lazio, Sarri: "Quando ero alla Juventus? Ci sono stato solo un anno, ho pochi ricordi"

Alla vigilia di Lazio–Juventus, in programma domenica sera all’Olimpico, Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa una sfida dal sapore speciale: quella contro la sua ex squadra. “Mi aspetto una gara difficile.La Juve ha giocato alla pari con il Real Madrid, ci saranno momenti di sofferenza che dovremo superare insieme”.

Sui suoi trascorsi bianconeri, ha aggiunto con ironia: “Ho pochi ricordi, ci sono stato solo un anno, quello del lockdown”.

Sul fronte infortuni, Sarri ha fatto il punto: “Tavares non si è allenato in settimana, Pellegrini è fermo da tre settimane.Provstgaard a sinistra può essere una soluzione solo in certe situazioni”.

Il tecnico ha poi parlato di Isaksen, definendolo “un giocatore con margini enormi ma ancora alla ricerca di continuità”, e di Rovella, fermato da problemi fisici: “Ha scelto di non operarsi, spero risolva con la terapia conservativa”.