Lazio, Sarri attacca la Coppa Italia: "Competizione più antisportive al mondo, favorisce le big per esigenze televisive"

Ultime notizie sulla Coppa Italia dove la Lazio di Sarri affronterà il Milan. Arriva il duro attacco di Maurizio Sarri contro la Coppa Italia prima di Milan Lazio.

Milan-Lazio, Sarri attacca la Coppa Italia

Arrivano le parole dure di Sarri prima di Milan Lazio di Coppa Italia. Così ha parlato a Lazio Style Channel.

“La Coppa Italia è una delle competizioni più antisportive al mondo, è palesemente fatta per far arrivare alle dirette televisive certe squadre. Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”.

