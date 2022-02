Ultime notizie calcio Napoli - Stefan Radu, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nell'intervallo della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo creato tantissimo, peccato non aver segnato. Ci sono state belle occasioni per andare in vantaggio. Calo fisico nel secondo tempo? Siamo preparati bene, abbiamo energia".