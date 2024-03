Lazio, Martusciello: "Ecco perché non ho seguito Sarri con le dimissioni"

L’addio di Sarri dopo la sconfitta con l’Udinese ha lasciato una ferita ancora aperta, ma contro il Frosinone c’è la possibilità di iniziare a recuperare qualche punto utile, se non per la Champions, almeno per l’Europa League, obiettivo più alla portata dei biancocelesti rispetto alla qualificazione alla massima rassegna continentale che sembra ormai un miraggio.

A prendere la parola prima del match è Giovanni Martusciello, allenatore della squadra biancoceleste dopo l’addio di Sarri. Ecco le sue parole riportate da TMW: “Gli ultimi giorni sono stati complicati, ma cerchiamo di passar via da questo momento particolare. L’attenzione è volta a migliorare ciò che si sta facendo male. Da parte mia ho cercato di pensare solo al campo e fare le cose come si deve. Perché ho scelto di rimanere? Sono sotto contratto con la Lazio e la società, venuta orfana dell’allenatore, mi ha chiesto disponibilità perché in un lasso di tempo così breve faceva fatica a trovare un altro allenatore. Ho anche dei doveri verso la proprietà e, in accordo con il mister, abbiamo fatto questa scelta”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.