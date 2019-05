Lazio, Lotito: "Napoli su Immobile? Ho rifiutato 80 milioni! Su Correa non ho sentito nessuno"

Vlter De Maggio è intervenuto in diretta ai microfoni di 'Radio Goal' in onda su Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è intervenuto con noi a microfoni spenti. Gli è stato chiesto dell'interesse del club campano per Correa e Immobile. La sua risposta su Immobile: 'Vi posso dire che in estate ho rifiutato una offerte di 80 milioni per il nostor bomber'. Poi su Correa: 'Correa e Immobile a Napoli? La verità è che non ho sentito nessuno della società azzurra. Al momento quindi non c'è nulla'.