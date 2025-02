Lazio, l'ex falconiere Bernabe: "Mi pento di ciò che ho fatto, ma Lotito è un opportunista"

Juan Bernabè, ex falconiere della SS Lazio, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Olimpia non volerà sabato all'Olimpico, questo è certo. Non so se la Lazio prenderà un nuovo falconiere, non mi hanno comunicato nulla. Lotito non mi vuole più perchè è un opportunista, non aspettava altro che fare questa scelta. Se fossi stato un calciatore costato 40 milioni di euro non avrebbe mai preso questa decisione. Se mi sono pentito? Ma evidentemente sì soprattutto perchè ho capito che quel mio gesto via social ha colpito tantissime persone. Nella vita capita di sbagliare, ma non si può tornare indietro ed io non posso spararmi per ciò che ho fatto. Lazio di Baroni? Capisco poco di calcio anche se ho avuto la possibilità di lavorare con i migliori allenatori del mondo, compreso Trapattoni. Però vi dico che Baroni ha creato un ambiente così pulito nello spogliatoio che questa Lazio può arrivare ovunque. Avevo sottovalutato il direttore Fabiani che poi ho riscoperto piano piano per la sua preparazione davanti ad un problema. Lotito? Lo potrei portare in Tribunale. Il mio video dell'operazione? Si dice che io sia stato pagato da Le Iene per la trasmissione, ma non è vero anche perchè non sono stato io a chiamarli".

