Lazio, l'avv. Gentile: "Il rinvio col Torino? Doveva già esserci il 3-0 a tavolino. Aspettiamo una decina di giorni, la giustificazione del Toro è inesistente"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianmichele Gentile, legale SSL LAZIO:

“Superlega? Abbatti ancora di più il calcio minore. Per me il calcio è soprattutto divertimento. Se dovessero arrivare tanti soldi, bisognerebbe migliorare le strutture giovanili. Lazio-Torino? Finchè non si decide se l’impedimento c’era o non c’era, bisogna prima valutare se veramente il Torino non poteva giocarla. Il 3-0 a tavolino doveva essere già determinato. Sarà un questione di una decina di giorni, quando ci sarà l’udienza del collegio di garanzia del CONI. Noi abbiamo una cosa certa, cioè che quella giustificazione dell’impedimento del Torino per venire a Roma è inesistente. Quando c’è un provvedimento sbagliato delle ASL, io giudice sportivo posso dire che non vale per me? Questo è il problema su cui si basano i rapporti tra la giustizia sportiva e lo stadio. Di fronte ad un provvedimento ingiusto devono esserci tutele giuste”.