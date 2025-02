Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sappiamo che siamo tra le prime cinque squadre del campionato e lottiamo per andare in Champions League. Sappiamo che in Italia ci sono tante buone squadre ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere dove saremo arrivati. Dobbiamo stare uniti e lottare per raggiungere l'obiettivo della Champions League".