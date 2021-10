Lazio, arriva la nota ufficiale dopo le parole di Sarri su Radu: "Il calciatore non ha contratto il COVID-19"

Serie A - Precisazione ufficiale della Lazio dopo le parole in conferenza stampa di mister Maurizio Sarri sul mancato utilizzo del difensore Stefan Radu. Il tecnico aveva dichiarato: "Fino a poco tempo fa Radu non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l'ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui".

Ecco invece la nota del club: "Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole: il calciatore non ha contratto il COVID-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione", si legge nella nota appena diramata dal club.