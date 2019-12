Lasagna, l'agente: "Ne ho parlato sabato con Giuntoli: se il Napoli lo vuole va dall'Udinese e lo prende"

Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è una squadra con qualche difficoltà in questo momento, ma ho visto a livello di campo il pallino del gioco sempre nelle loro mani. Hanno condotto la gara sabato nel bene e nel male. Solo il risultato determina la scintilla in una squadra, ti fa vedere le cose da un altro punto di vista. Domani è un'occasione importante per il Napoli, ma tutto dipende come sempre dai calciatori: essendo di grande qualità è logico aspettarti la giocata decisiva. Lasagna? Non parlo con lui a Giuntoli da sabato, ci samo visti dopo la partita ed abbiamo fatto due battute. Se il Napoli vuole Kevin, va dall'Udinese e lo prende. Se così non è, vuol dire che non interessa"