La tifosa bianconera Christillin: "Agnelli non ha incontrato Sarri, non sarei pazza di gioia nel vederlo sulla panchina della Juventus"

Evelina Christillin è intervenuta ai microfoni di TMW. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ho fatto il viaggio di ritorno da Baku con Agnelli, quello che so è che lui non ha visto Sarri. Il presidente non andrà a Madrid per la finale di Champions League. Guardiola? Da quello che so io fino a qualche giorno fa non c’era assolutamente niente con la Juventus, dopo di che non so. Non sarei pazza di gioia nel vedere Sarri sulla panchina bianconera, ma dicevo così anche di Allegri e poi Max si rivelò un allenatore straordinario".