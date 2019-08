La Sexta, Vicente a CN24: "L'arrivo di Neymar aprirebbe alla cessione di James anche in prestito: il Napoli c'è, Atletico defilato"

Calciomercato Napoli - Jorge Vicente, giornalista de La Sexta, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez non è tanto amato dai tifosi del Real Madrid. Si aspetta l'offerta per lui, il calciatore potrebbe comunque partire. Il Napoli c'è sul giocatore, per il colombiano è un'opzione. L'alternativa resta sempre l'Atletico Madrid, anche se resta al momento Correa. La sua cessione aprirebbe le porte ad un acquisto, ma Simeone ha un'altra priorità. La valutazione di James è di 50mln di euro. Tutto dipende dall'arrivo eventuale di Neymar. Se dovesse esserci l'arrivo del brasiliano, allora Florentino Perez potrebbe cedere James in prestito. Llorente? Nessuna novità, è un giocatore capace di giocare un buon calcio. E' molto alto, ma il suo livello è calato negli ultimi anni".