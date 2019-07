La Samp segue Verdi, Di Francesco vago sul mercato: "Valutiamo situazioni in entrata ed in uscita..."

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Real Vicenza. Ecco un estratto in cui si è parlato di mercato, ricordando che i blucerchiati sono fortemente interessati a Simone Verdi del Napoli:

"Incontro con Romei ed Osti? Potete chiederlo a loro. Io parlo con loro e sono tutte situazioni top secret in maniera relativa perchè poi leggo anche io. Però è normale che stiamo cercando delle situazioni valide sia in entrata che in uscita".