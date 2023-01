Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'aria che tira' su La7, il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter ha prommosticato chi vincerà il campionato:

"Lo scudetto? Mia moglie è di origini napoletane, se non dovesse vincerlo l'Inter, mi va bene che lo vinca il Napoli. Per me lo vincono gli azzurri, incrocio le dita".