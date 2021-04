La provocazione di Alvino: "Vorrei domani non si giocasse Juve-Napoli per due motivi"

Napoli - Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Spero l'Asl di Torino blocchi la gara di domani perchè poi vorrei vedere la reazione di Agnelli il quale disse che avrebbe giocato lo stesso anche con il divieto della Asl. In seconda battuta mi piacerebbe conoscere i moralisti a targhe alterne che si sono rizelati accusando il Napoli per la gara originaria. Al di là della provocazione, vorrei si giocasse perchè non se ne può più anche per dare poi una classifica reale di questo campionato. I freddi numeri ci dicono che il Napoli con Koulibaly lotta per la Champions mentre quando manca si diventa una squadra da centro classifica. Kalidou quando è in campo dà forza anche a chi lo affianca al centro della retroguardia"