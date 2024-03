Claudia Scarpari, moglie di Francesco Acerbi, ha pubblicato una storia su Instagram, in merito alla notizia dell'assoluzione del difensore interista dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus: "Cin Cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno".

