La Marca: "C'è una cosa di cui sono convinto su McTominay e Lukaku!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista riportata dal comunicato stampa della emittente radiofonica:



Juventus-Napoli – “Prestazione di spessore del Napoli che supera in maniera importante il primo spartiacque della stagione, ottenendo un convincente pareggio in casa della Juventus. La squadra ha dimostrato un’applicazione ed una concentrazione soprattutto sul piano difensivo che ha permesso ai due portieri, Meret e successivamente Caprile, praticamente di essere inoperosi per tutta la partita. Inoltre, con il cambio modulo si è vista una squadra più equilibrata che praticamente non ha lasciato mai spazi alla Juventus. In una partita avara di emozioni, il Napoli comunque ha impegnato Di Gregorio, bravo, con l’aiuto di un ottimo Bremer, a disinnescare una bella giocata di Mctominay, e poi a deviare la punizione insidiosa di Politano”.



La mossa Mctominay – “Mctominay è stato uno dei grandi acquisti di tutta la sessione estiva e già nella sua prima partita da titolare ha dato sfoggio di tutte le sue qualità. Si tratta di un centrocampista assolutamente dominante, capace di recuperare il pallone e con la sua progressione di ribaltare immediatamente il fronte del gioco. Con la Juventus si è visto un giocatore capace di saltare l’uomo per poi sfruttare le sue abilità balistiche, sicuramente lo scozzese rappresenta una delle chiavi tattiche del Napoli che sta nascendo e Conte lo metterà nelle migliori condizioni per risultare decisivo in fase offensiva, offrendo così un altro importante sbocco per la manovra azzurra. Sono convinto che la presenza di Mctominay in qualche modo agevolerà anche Lukaku, perché garantirà un altro punto di riferimento per il gioco offensivo azzurro”.



Napoli-Palermo – “Mi aspetto un ampio turn-over, in modo che coloro che sono stati impiegati di meno in questa prima parte di stagione possano mettersi in mostra. A centrocampo mi aspetto di vedere dal primo minuto Gilmour, giocatore che è destinato ad essere un protagonista in questo Napoli e che sicuramente si ritaglierà il suo spazio nonostante l’incredibile concorrenza in mediana. Sono curioso di osservare dal primo minuto David Neres, che avrà la possibilità, oltre di confermare il suo incredibile talento, di continuare il suo percorso di adattamento al calcio italiano. Probabilmente ci sarà l’esordio di Rafa Marin, altro giocatore di prospettiva che è atteso da un impegno che potrebbe risultare importante per il suo percorso di crescita. In generale sono convinto che il Napoli, pur cambiando tanto, scenderà in campo con la stessa grinta e determinazione viste nelle ultime giornate, difatti la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per gli azzurri”.



La Juventus – “La Juventus ha dimostrato di essere una squadra solida e si percepisce fortemente la voglia del nuovo tecnico di proporre un gioco diverso, basato maggiormente sul possesso palla e sulla costruzione del gioco. Chiaramente tra nuovi acquisti e nuovi principi di gioco ci vorrà del tempo per vedere appieno la squadra di Thiago Motta. Con il Napoli si è vista una squadra che ha cercato di imporre le proprie idee ma che non è riuscita a trovare il cambio di passo infrangendosi dinanzi ad un Napoli che ha dimostrato una grande applicazione e organizzazione difensiva. La Juventus deve trovare il modo di mettere nelle condizioni i suoi centrocampisti e i suoi esterni offensivi di essere più pericolosi soprattutto quando si affrontano un certo tipo di compagini, in campionato i bianconeri sono al terzo 0-0 consecutivo”.



Vlahovic – “È un giocatore importante che ha dimostrato di avere mezzi fisici e tecnici di assoluto valore, deve essere messo nelle condizioni di poter essere pericoloso, da questo punto di vista maggiori inserimenti dei centrocampisti in area di rigore e più tentativi degli esterni offensivi di saltare l’uomo potrebbero favorire il gioco del centravanti serbo”.



Dovbyk e Fonseca – “Sono i due grandi protagonisti di questa giornata di campionato, il centravanti ucraino sta dimostrando il suo talento dopo alcune settimane di ambientamento e con l’Udinese ha offerto una prestazione proverbiale trascinando la Roma alla prima vittoria stagionale, discorso simile per Fonseca che con il suo Milan e facendo delle scelte tattiche coraggiose, come quella di schierare dal primo minuto in attacco la coppia Morata – Abraham, ha meritato di vincere il derby, ottenendo un successo che potrebbe rivelarsi fondamentale per il resto della stagione”.