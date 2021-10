La denuncia di Manuela, insegnante napoletana a Roma: "Mi hanno rigato la macchina con offese, c'è odio nei nostri confronti"

Manuela, insegnante di scuola media di origini napoletane è andata a lavorare a Roma. L'insegnante napoletana ha svelato dell'odio che fuori dalla Campania c'è per i napoletani. Manuela ha spiegato che è stata protagonista di due spiacevoli episodi. Appena arrivata a Roma l'insegnante Manuela ha trovato la macchina rigata con scritto 'napoletana di merda', poi un altro episodio si è ripetuto nei bagni della scuola dove accanto al suo cognome gli alunni hanno scritto 'feccia di Napoli'.

Manuela ha rivelato questi episodi in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal'. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C'è grande odio in tutta Italia per i napoletani e il calcio non c'entra niente. Il linguaggio che usano i ragazzini lo imparano dagli stadi o dalle famiglie, sono loro la vera causa di questo grande odio".

