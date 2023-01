L'ex preparatore Saccone: "Ecco come è stata impostata la preparazione del Napoli in Turchia"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Corrado Saccone, preparatore atletico ex Napoli:

"La preparazione del Napoli in Turchia è stata fatta per mettere carburante e sono stati avvantaggiati dai tanti punti di vantaggio già alla sosta. Turn over di Spalletti? Il Napoli ha tanti doppi ruoli, tanti giocatori sono dello stesso livello, sono tutti di caratura internazionale e che possono giocare in qualsiasi squadra di Serie A. Maurizio Sarri aveva meno rotazioni, Spalletti ne ha molte di più di qualità. Questo Napoli è davvero completo, sicuramente la squadra più completa del campionato. La qualità di chi subentra è pari a chi esce dal campo, Spalletti si basa sui dati che detiene al momento e può liberamente scegliere chi o come cambiarlo. Minutaggio per i giocatori? Dipende molto dal ruolo e dalla situazione tattica, Jorginho poteva fare partite consecutive. Di Lorenzo, ad esempio, adesso è quello che può farne di più. Mario Rui? È un giocatore della Nazionale portoghese, di certo non l’ultimo arrivato, avendo più stimoli in allenamento il rendimento aumenta. Il miglior atleta? Nella mia carriera sono stato a Napoli dal 2009 al 2016. Cavani è stato un coccodrillo che non voleva perdere neppure in allenamento, ma non riesco a sceglierne uno. Un altro molto performante era Christian Maggio, non si fermava mai. Koulibaly è uno dei miei preferiti, un ragazzo meraviglioso da un punto di vista professionale e umano. Lavezzi e Hamsik? Hanno fatto la storia del Napoli e meritano grande rispetto.

Il Napoli che vince adesso è perché è stato costruito da giocatori che hanno portato il Napoli ai piani alti. Lavezzi senza la palla si annoiava ad allenarsi. Cambia la preparazione atletica in base agli allenatori? Con Mazzarri abbiamo fatto campionati sempre in Coppe Europee, eravamo attenti sulla resistenza. Lui prediligeva il lavoro a secco. Con Benitez c’erano tanti cambi e turnover, quindi si prediligeva la rapidità e pertanto un allenamento con la palla. Con Maurizio Sarri era un misto.

L’importanza della settimana tipo? Due anni con Rafa Benitez giocavamo molto spesso. Un riposo può essere importante, ma con una rosa così ampia come quella del Napoli non c’è questo tipo di problema. Ovviamente la preparazione atletica è diversa a seconda del periodo di recupero. Il più veloce in assoluto? Lavezzi che detiene un record di un test che si fa sulla ripetizione di 8 volte di 30 m con un recupero di 15’’. Il più fissato nella preparazione fisica? Cavani era un perfezionista. Con lui facemmo un lavoro personalizzato. Insigne e Mertens? Due ragazzi straordinari caratterialmente. Due giocatori che hanno qualità immense, con la palla hanno sempre fatto quello che volevano".