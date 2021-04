L'ex arbitro Russo: "Contatto tra testa di Manolas e piede di Milinkovic: è rigore senza alcun dubbio! Manca un rosso ad Immobile"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ieri abbiamo avuto la conferma che il VAR è di grandissima utilità: da un presunto rigore per la Lazio si è passato ad un rigore certo per il Napoli. C'è contatto tra la testa di Manolas ed il piede di Milinkovic-Savic, quindi è rigore senza ombra di dubbio. Se invece avessero dato rigore alla Lazio, ci sarebbe stato il rosso per Hysaj. Anche se Lazzari avesse segnato Di Bello sarebbe stato richiamato al VAR perché c'è immediatezza tra le due azioni. L'intervento di Immobile su Manolas è da rosso diretto perché è entrato con il piede a martello sulla tibia del greco".