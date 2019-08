L'ex arbitro Marelli a CN24: "Non è cambiato nulla sulle regole del fallo di mano, c'è solo un parametro in più decisivo"

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sul fallo di mano non è cambiato nulla, c'è solo un parametro in più. Si è parlato tanto, ma alla fine è solo scomparsa la volontarietà, se un pallone viene toccato da un braccio che in linea è sopra la spalla allora è caldio di rigore, diverso per i falli di mano in area. Ogni tocco di mano in area degli attaccanti, che si aiutano anche involontariamente per una rete, saranno fermati e si ripartirà con punizione per la squadra di difesa".