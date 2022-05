L'editoriale di Chiariello: "Spalletti e i suoi hanno fatto perdere lo scudetto, altro che Champions! Salernitani basta dire sciocchezze, il vostro presidente è napoletano"

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e la Salernitana durante il suo editoriale nel Campania Sport su Canale 21:

"Quanto è successo a Torino con gol di Fabian Ruiz e quanto è successo oggi in Cagliari-Salernitana, mi ha fatto ricordare un'opera latina poco conosciuta, scritta da Tacito. Scrisse un'opera etnografica sulla Germania, ma lo fece per fustigare i costumi romani. I germani che erano inferiori ai romani, avevano molte cose da insegnargli. Il parallelo ci sta tutto, nel vantare il percorso straordinario di Nicola e i suoi ragazzi, viene automaticamente da fustigare il cammino del Napoli. Quando da Salerno continuano a criticarmi perchè io ho parlato di Salernitana retrocessa, ho detto solo la verità perchè la squadra di Fabiani aveva fatto 8 punti. Le aveva perse tutte, una quota da retrocessione. Il Napoli aveva fatto, alla fine del girone di andata, 39 punti che non era una quota scudetto.

In parallelo, è accaduto che le avversarie in vetta e in coda le hanno aspettate. Il Venezia era a più 9 sulla Salernitana, ora è a meno 5. Non è stata solo la Salernitana a saper recuperare 22 punti. Il Napoli ancora peggio, ha avuto tante occasioni per rientrare in gioco. A Cagliari ha giocato una partita pessima, dominata dal Cagliari e aveva l'occasione di sfruttare il momento no delle milanesi. Con l'Inter poteva andare in testa. Si era candidato, nonostante tutto, per lo scudetto ma con Fiorentina e Roma e con l'Empoli ha fatto 1 punto su 9, dichiarando forfait alla corsa scudetto.

Napoletano guardate a Salerno cosa sta accadendo: l'Arechi è un muro! A Napoli con la Roma solo 30 mila persone. Nicola porta alla salvezza una squadra morta. Il Napoli, se fa il suo dovere da Napoli e battere Genoa e Spezia e fare il suo dovere, aiutando la Salernitana. Ci sono tanti sciocchi che gridano 'Vesuvio lavali col fuoco', il presidente dei granata è napoletano. Dobbiamo essere uniti non offendere quella che è la stella polare del sud. Sciocconi, perchè imbecilli già lo sanno...volersi sempre distinguere da Napoli pensando di essere chissà che cosa. La Salernitana si salverà e sarà aiutata dal Napoli.

Insigne, pensate che nell'ultima partita, con Spalletti che ha bisogno di credebilità, il genoa avrà vita facile, assolutamente no! Nel ritorno, vincendo queste due gare, farà 40 punti, cammino più o meno uguale all'andata e al cammino di Gattuso. Il Napoli ha fatto il suo percorso, da 4-5 posto grazie alla Juve e l'Atalanta che fanno male. Spalletti ci ha fatto perdere la più grande occasione di vincere lo scudetto con i suoi ragazzi".