L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli recupera 7 punti alle rivali: campionato divertente, la corsa scudetto cambia colore"

Umberto Chiariello nel suo editoriale al Campania Sport in onda su Canale 21:

"Il Napoli, in un colpo solo, recupera 7 punti alle rivali: 3 al Milan che perde in casa con lo Spezia, 2 all'Inter e 2 all'Atalanta. L'Inter che avrà il derby la domenica prima di giocare col Napoli. Se c'è un momento buono per tornare in corsa per lo Scudetto, questo è il momento. Il Napoli ha dato ampia e buona dimostrazione di se. Si è sbloccato Lozano dopo le malefatte con la Fiorentina e le dichiarazioni di qualche tempo fa: è uscito clamorosamente con una doppietta. Poteva fare più gol, è stato graziato dal palo di Svanberg. Lobotka tra i migliori, Zielinski catapultato con un treno a Bologna con un certificato di negatività. Tutto è bene quel che finisce bene, si è visto in campo anche Osimhen. Il campionato assume, da oggi, un aspetto diverso, più divertente".