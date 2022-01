L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli ha detto addio allo scudetto dopo lo Spezia ma se l'Inter ne perde due..."

Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, nel suo editoriale, Umberto Chiariello ha dichiarato:

“Dopo Napoli-Spezia per me gli azzurri hanno abdicato al sogno scudetto. Una squadra che chiude a 39 punti il girone d’andata non ha nessuna possibilità di vincere il titolo. Lo scudetto si vince da 82 punti a salire. Quindi se il Napoli vuole ancora coltivare il lumicino del sogno deve fare un girone di ritorno da minimo 48 punti, che è il record fatto due volte da Sarri. Se l’Inter perderà due gare su tre partite e il Napoli farà filotto con Bologna, Salernitana e Venezia allora la gara contro i nerazzurri può assumere un aspetto che dopo Spezia nessuno poteva immaginare. E’ vero che il Napoli nelle ultime 5 in casa il Napoli ne ha perse 4, ma è anche vero che in un scontro diretto tutto può accadere. Shakespeare diceva che gli uomini sono fatti della pasta dei sogni e quindi continuiamo a sognare per lo meno fino a domani”.