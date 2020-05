L'editoriale di Chiariello: "ADL guida la rivolta contro il ritiro obbligatorio, il Governo sta cedendo su tre punti" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha letto il suo tradizionale editoriale nel corso di "Campania Sport":

"Nessuno poteva immaginare che nei sogni di ogni bambino il paradiso terrestre fosse la Germania. L'erba del vicino è più verde. I tedeschi sono una potenza mondiale ma nel calcio assistiamo ad un qualcosa che dovrebbe farci capire quanto siamo indietro da tanti punti di vista. In Germania il lockdown è stato dichiarato il 12 marzo, Federazione e Lega non hanno perso tempo con la battaglia tra galline starnazzanti ma sono state subito compatte decidendo di concludere la stagione giocando. La Lega, compatta per davvero, il 23 aprile ha raggiunto un accordo con le televisioni a pagamento: su 300 milioni da versare per l'ultima rata ne hanno chiesto 230. Sconto del 20%.

Bayern, Borussia, Leverkusen e Lipsia hanno istituito un fondo di solidarietà di 20 milioni per aiutare le società a rischio fallimento. Tutti i calciatori si sono tassati gli stipendi del 20% pretendendo che con quei soldi venissero pagati gli altri membri dello staff. Il Primo Ministro, Angela Merkel, non ha perso tempo ascoltando le varie voci ma ha incontrato i Lander ed ha imposto di far ripartire il calcio. I consumi elettrici si sono abbassati del 5% mentre qui sono crollati di oltre il 25%. C'è un Comitato Tecnico Scientifico ma non comanda il Paese, è al servizio di veri politici. Qui da noi Spadafora non è per la ripartenza, Speranza pensa che la quarantena sia il perno dell'Italia. Nel frattempo, il calcio e Confindustria fa capire che il primo provvedimento non è più attuabile ora. Va isolato chi è contagiato e vanno tamponati quelli che hanno avuto un contatto con l'infetto.

Serve una assicurazione che ti copre da questa pandemia anche a settembre. I medici e la responsabilità penale sono un altro problema. Ora si è fermato tutto. De Laurentiis, che ha guidato il filone dei giochisti in Lega, è diventato un aventiniano perché guida la rivolta contro il ritiro obbligatorio. L'albergo di Castel Volturno non è stato attivato e non ci pensa a mandare i calciatori in ritiro per 15 giorni. Vuole mandarli a casa perché sono stati tutti negativi ai tamponi e rispettano le regole, non si vede perché debbano stare in ritiro senza poter tornare a casa.

Il protocollo va rivisto. Il nodo dei medici si sta per sciogliersi. Oggi nel consiglio di Lega è uscito questo: domani non riprenderanno gli allenamenti collettivi per rivedere il protocollo e vengono dissipati alcuni dubbi a partire dalla nube della responsabilità dei medici. Sarà riconosciuta solo se non si applicherà il protocollo e le regole che saranno concordate. La quarantena sarà volontaria e non obbligatoria. Il Governo, che non ha dato aperture, sta cedendo sulla bolla del ritiro, su quarantena obbligatoria in caso e sulla responsabilità dei medici".