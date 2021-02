L'EditoNuovo di Chiariello: "In Europa le italiane fanno fatica. Paghiamo un'arretratezza dal punto punto di vista gestionale non tecnico"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNuovo:

"Il calcio italiano come al solito chiamato alla prova sui grandi palcoscenici toppa clamorosamente. L’Atalanta ha fatto un grande prova, ma ha perso. La Juve perde male, la Lazio viene massacrata dai campioni del mondo, ma c’è modo e modo di perdere. In Italia se esordisce Fagioli alla Juve, viene schernita, l’unica, però, che fa esordire qualcuno. Mentre i grandi club vanno a prendere giocatori fortissimi ed è chiaro che esordiscono fenomeni. Scontiamo un gap, che non è qualità. I nostri ragazzi sono fortissimi. Le nostre giovanili under si fanno sempre valere. Il punto è la gestione. Abbiamo società che in Italia pensano solo ai diritti tv. A parte l’Atalanta che è anni luce davanti a tutti, così come la Roma che è bravissima, ci sono pochi casi del genere. Per il resto sul campo non vediamo altro che la punta dell’iceberg perché scontiamo un’arretratezza culturale e gestionale gravissima se comparata col resto d’Europa".