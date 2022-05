L'avvocato La Marca: "Scamacca-Napoli la vera opzione in caso di addio di Osimhen"

A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo:

Sull’addio di Insigne:

"Le belle immagini del Maradona in pochi istanti hanno avuto la forza di cancellare i mesi turbolenti che hanno preceduto l’ufficialità del trasferimento di Insigne al Toronto. Si è chiusa nel migliore dei modi una delle più belle storie di calcio italiano degli ultimi anni, difatti altri campioni, forse anche superiori allo stesso Lorenzo, non hanno ricevuto il medesimo trattamento alla loro ultima apparizione. Dispiace in particolare modo per i 50'000 accorsi al Maradona, in una giornata afosa di inizio estate in un orario improponibile sia per lo spettacolo in campo e sia per gli stessi tifosi, che solo un sistema orbo poteva accettare e proporre, i quali si sono presentati allo stadio pur essendo una partita inutile e con ancora addosso i residui di una delusione cocente al solo fine di salutare colui che rimarrà per sempre legato indissolubilmente alla storia di questo club".