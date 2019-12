L'arbitro Rocchi: "Parlare con la stampa? Non siamo contrari, in alcuni contesti meglio restare in silenzio"

Gianluca Rocchi, arbitro, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni in occasione del Gran Galà del Calcio AIC. Ecco un estratto:

"Ricevere un premio da chi amministri la domenica non è scontato e fa sempre piacere. Devo essere sincero perchè il vero giudizio che mi interessa è quello di chi viene in campo. Arbitri che parlano con la stampa? Noi non siamo contrari, quando c'è la possibilità non ci tiriamo indietro. Ci sono però dei contesti dove parlare è possibile mentre altri dove è meglio restare in silenzio. VAR? Il meccanismo sta funzionando bene ma è migliorabile".