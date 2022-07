L'agente Tedeschi: "Meret e il Napoli non spingono per il rinnovo, il motivo è chiaro"

L'agente di mercato Giulio Tedeschi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Meret ha dimostrato di poter indossare la maglia numero 1 del Napoli. Spesso però ci sono tante altre valutazioni, ci sono molti nomi accostati al Napoli e per questo sia il Napoli che Meret non spingono per il rinnovo in questo momento del mercato. Il Napoli in questo momento sta rifondando".