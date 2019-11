Ultimissime calcio Napoli - Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito UEFA al termine della partita contro il Liverpool:

"Sapevamo che era molto difficile, il Liverpool ha una squadra forte ed ottenere un punto qui non era facile, non perdono da diverso tempo in casa. Potevamo fare di più e vincerla ma abbiamo fatto una buona partita e possiamo essere contenti".