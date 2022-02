Kiyine, l'agente: "Napoli? Vuole fare bella figura domenica! Ecco perchè sfumò l'affare: Sofian sarebbe venuto a piedi in azzurro" [ESCLUSIVA]

Ruggero Malagnini, agente di Sofian Kiyine, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Kiyine? Vive l'attesa della gara con il Napoli in maniera più profonda perchè gioca contro una squadra di prima fascia. Vuole fare bella figura contro gli azzurri. Le neopromosse vengono sempre messe negli ultimi posti ad inizio campionato, Zanetti ha delle idee di calcio interessanti. Il mister ha sempre corteggiato Kiyine da tempo. Il Venezia fa del gioco l'arma per salvarsi, Zanetti è uno a cui piace iniziare il gioco dal basso. Non rinunciano mai a giocare palla anche con le big. Con il gioco sopperiscono alle lacune che hanno ci sono. Napoli? Ci fu un incontro tra Romairone del Chievo e Giuntoli all'epoca. Fu un contatto che non ebbe alcun tipo di sviluppo. Se si fosse entrato nel vivo, Kiyine sarebbe venuto a piedi a Napoli. Poi arrivò la Lazio"