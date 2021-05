Kiss Kiss Napoli - De Laurentiis-Allegri, c'è la trattativa! Giovedì a Roma potrebbe essere presentato il nuovo tecnico che non sarà Conceicao

Napoli Calcio - Valter De Maggio, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La trattativa c'è con Max Allegri ed è ancora in piedi. Potrebbe esserci un terzo club su di lui oltre a Napoli e Real Madrid che sarebbe la Juventus. Sono ore caldissime, ci sono trattativa. L'allenatore non sarà Conceicao, le trattative in atto sono due: il primo amore non si scorda mai, quello di De Laurentiis è e rimane Allegri. C'è una trattativa, ma anche altre. Giovedì a Roma potrebbe essere il giorno della presentazione del nuovo allenatore. Altra pista, se salta Allegri, potrebbe essere straniero e, quindi, Galtier".