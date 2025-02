Juventus, Thiago Motta: "Partita speciale, vittoria meritata! Da quando sono qui ho un solo obiettivo"

Ultime calcio - Thiago Motta, allenatore della Juventus, è intervenuto nel corso della “Domenica Sportiva”, in onda su Rai 2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“È una partita speciale contro l’Inter, la più importante della Serie A. Sono contento per quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, mentre il primo è stato più complicato. Da quando sono arrivato alla Juventus, per me qui tutti i giorni sono bellissimi e mi impegno sempre al massimo, come tutti i miei ragazzi. Abbiamo meritato la vittoria”.