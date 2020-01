Serie A - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Cagliari. Ecco le sue parole su Kulusevski, nuovo acquisto dei bianconeri.

"Mi sembra un prospetto di grande interesse. Averlo subito non rientra in quello che io posso decidere o giudicare, sicuramente non c'erano le condizioni. L’importante è che la società sia attenta a questi ragazzi giovani e che riesca ad arrivarci per prima".