Juventus, Sarri: "Coronavirus? Ho paura dei tuttologi: la mia conoscenza è limitata"

Ultime calcio - Giusto fermarsi o andare avanti? E' una delle domande poste a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro l'Inter. Questa la sua risposta ai microfoni di Sky:

"Ho paura dei tuttologi, quelli che parlano di sei argomenti diversi in mezz'ora. La mia conoscenza è limitata per dire cosa è giusto e cosa e non è giusto fare. L'unica cosa che mi sono chiesto oggi è se sia giusto togliere due ore di svago a chi deve essere chiuso in casa o se i rischi sono troppo grandi. Non lo so, ci vorrebbe una certezza sulla valutazione del rischio che non è di mia competenza. Quanto sia elevato il rischio non lo so".