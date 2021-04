Juventus, Pirlo: "Voglio rivedere lo stesso spirito visto col Napoli, dobbiamo dar continuità"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa:

"Sarà importante rivedere lo stesso spirito visto con il Napoli. In partite più importante è facile trovare stimoli, ma dobbiamo mantenere concentrazione e atteggiamento anche con squadre come il Genoa. L'atteggiamento dev'essere sempre lo stesso. La vittoria col Napoli non serve se non diamo continuità. Serve la voglia feroce di fare tre punti, così da dare continuità e autostima".