Juventus, Pirlo: "Oggi in campo con lo spirito giusto, peccato per le ripartenze sprecate. Troppi punti buttati durante la stagione..."

Napoli calcio - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non sono arrabbiato, ma abbiamo lasciato troppi punti per strada perché magari non siamo stati tanto incisivi in gare alla portata. Quando hai questo spirito di sacrificio, alla fine porti a casa i risultati. Questo ci è mancato in altre partite. L'avevamo preparata così, con due esterni sempre aperti e Danilo che faceva un po' il centrocampista. In ripartenza spesso non abbiamo sfruttato la superiorità numerica, in quelle condizioni bisogna far gol. Speriamo che finisca presto tutto, non è bello non sapere il giorno della gara chi sarà a disposizione. Ormai ci conviviamo dall'inizio della stagione.

Durante l'anno non abbiamo mai avuto continuità visti i tanti problemi, arrivavamo alle partite scarichi, pensando che fosse tutto facile contro squadre magari di bassa classifica. Inconsapevolmente abbiamo cercato meno la concentrazione e di risolvere le partite con i singoli. Non possiamo mai mollare perché il campionato è insidioso. Dybala? Con un calciatore come lui a disposizione cerchi sempre di sfruttarlo, quando manca diventa difficile. E' un valore aggiunto per noi. So di aver commesso degli errori ma li rifarei, perché mi hanno guidato le mie idee. E' stato il campionato più complicato per tante ragioni, mi servirà per il futuro. Stagione sufficiente? L'obiettivo è quello di far bene nelle prossime dieci partite per poi preparare la finale di Coppa Italia.

Quando giochi nella Juventus gli obiettivi non li scegli, devi conquistarli. Sia l'eliminazione in Champions League che la fuga dell'Inter ci hanno fatto molto male".