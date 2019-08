Juventus, Nedved: "Paratici sta facendo un ottimo lavoro! Icardi? Pronti all'occasione di mercato"

Calciomercato - Mauro Icardi nel mirino della Juventus. Sul calciatore argentino c'è anche il forte interesse del calcio Napoli, con l'Inter che ad oggi continua a reputare il calciatore fuori progetto. Intanto, oggi, in conferenza stampa per la Juve ha parlato Pavel Nedved, con Maurizio Sarri alle prese con una polmonite. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24 su Icardi e il mercato Juve.

Icardi Juve, le parole di Nedved

Mercato Juve, conferenza stampa Nedved - "Il mercato è fatto dall'inizio alla fine. Paratici ha fatto un grandissimo mercato, sta facendo grandi cose. Hanno operazione grandi come Demiral, Danilo. In uscita Kean. Non siamo a mercato chiuso, strada facendo coglieremo delle occasioni se ci saranno per noi e per i nostri giocatori. Icardi? Non so qua a parlare di giocatori di altre squadre".