Juventus, Cuadrado: "Taglio stipendi? Normale fare qualcosa in un momento così"

Ultime calcio - Juan Cuadrado, calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky:

"Sono rimasto a Torino, sono contento perché da tanto non passavo tutto il giorno con la mia famiglia. Disegniamo, coloriamo, trascorriamo dei bei momenti. Ne approfittiamo per conoscerci meglio, soprattutto i nostri figli. Taglio stipendi? Chiellini ha parlato con la società e poi ci ha comunicato tutto sul gruppo della squadra. Lì ne abbiamo discusso tra noi, abbiamo ragionato su tutto ciò che stava accadendo. In un momento così difficile è normale che ognuno dia il suo contributo. Speriamo di essere d'aiuto per gli altri".