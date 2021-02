Serie A - Giorgio Chiellini della Juventusha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Porto in Champions League. Il difensore è tornato a parlare sul Napoli.

"Arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato non ci scalfisce, serve equilibrio e vanno distinte le due competizioni. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi, adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani".