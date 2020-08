Juventus Buffon: "Stagione di luci ed ombre! Rapporto con Sarri? Stagione troppo strana perché scoccasse la scintilla"

Notizie Calcio - Gigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

"Avevamo preparato la partita per non subire gol ma il Lione ha segnato dopo 12 minuti. Poi ci siamo ripresi giocando con calma e creando tanto. Dopo il 2-1 abbiamo creduto nell'impresa. Non siamo arrivati dove volevamo e c'è tanta amarezza perchè l'idea è quella di arrivare dove non siamo mai arrivati. Ogni anno sembra l'anno buono, poi ovviamente ci sono episodi e avversari e le cose possono andare diversamente. Vincere 9 scudetti è straordinario e va sottolineato. Vincere anche se si è favoriti non è una cosa comune. Stagione di luci e ombre e dobbiamo migliorare per l'anno prossimo. Scintilla con Sarri? E' stata una stagione molto strana e fuori dal comune che non ha permesso che la scntilla scoccasse".