Juventus, Bonucci: "Il Napoli ha perso due elementi importanti come Insigne e Koulibaly"

Queste le parole di Leonardo Bonucci a Tuttosport in vista del nuovo campionato di Serie A:

«Credo che ora come squadra sia più forte l'Inter. Ha ripreso il giocatore che aveva fatto la differenza nell'anno dello scudetto. Dybala alla Roma mi incuriosisce perché Roma non è una piazza facile. Ma Paulo ha le qualità per diventare il simbolo di una squadra che ha vinto una coppa a livello europeo. Comunque, uno su tutti: il ritorno di Lukaku all'Inter è quello più impattante. Anche se quando si comincia una stagione, si riparte tutti da zero. Il Milan avrà la pressione di riconfermarsi; l'Inter se tiene Skriniar ha la squadra più completa. Ma ci siamo anche noi che puntiamo a tutti gli obiettivi! Poi attenzione alla Lazio: se trova due acquisti giusti darà fastidio. La Roma è nel limbo tra una grande stagione e rischiare di non entrare in Champions. Il Napoli invece ha perso due elementi importanti con Insigne e Koulibaly».