Juve, Pirlo: "Le voci sui miei successori non mi influenzano. Qualificazione Champions e Coppa Italia? L'obiettivo è puntare al massimo"

SERIE A - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa

La vittoria della Coppa Italia e il quarto posto pensa che le garantiranno la conferma?

"Io guardo adesso e il presente. L'obiettivo è cercare di fare bene il mio lavoro come da inizio agosto".

Infastidito dalle voci sui successori?

"Sui possibili successori lo leggo da voi. Sono sereno e concentrato su quello che devo fare, non rimango influenzato da tutte queste voci. Sono talmente concentrato su quello che devo fare che non ho tempo di leggere i giornali".

Milan e Juve le due squadra più in difficoltà nella lotta Champions?

"Non so se siamo quelle più in difficoltà, ci sarà da lottare perché ci saranno partite difficili e importanti per tutti a partire da quella di Udine di domani per noi".