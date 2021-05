Juve, Pirlo: "L'Atalanta aggressiva anche col Milan, il Bologna con noi farà la gara della vita! Dobbiamo vincere e sperare che Napoli o Milan..."

Ultimissime Serie A - Dopo la vittoria in Coppa Italia, Andrea Pirlo rimette subito in piedi il discorso volata Champions League all'ultima giornata.

Il tecnico bianconero, ai microfoni di Juventus TV, spiega:

“Adesso dobbiamo recuperare, mettere testa al Bologna che farà la partita della vita. L’abbiamo visto in questi giorni, sia con la Lazio che col Crotone che stanno onorando il campionato. Dobbiamo fare il massimo e cercare di vincere la partita, sperando che possa succedere qualcosa di positivo.

Che Atalanta mi aspetto col Milan? L'Atalanta gioca sempre un calcio aggressivo, non dobbiamo certo dir loro come giocare. Hanno affrontato campionati con questa intensità e affronteranno l'ultima partita al meglio come hanno sempre fatto. Anche dal Bologna mi aspetto che si giochi la partita alla morte e noi dobbiamo vincere la partita".