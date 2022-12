Juve, Kean sicuro: "Scudetto? C'è il Napoli, ma ci siamo anche noi: vogliamo recuperare punti!"

Ultime notizie SSC Napoli - Corsa scudetto e sfida agli azzurri a gennaio, la Juventus si appresta a far partire la rincorsa agli azzurri al vertice del campionato fino alla sosta. E con un vantaggio consistente di punti sui bianconeri.

A parlare dopo l'amichevole vinta per 1-0 contro il Rijeka, è Moise Kean, attaccante della Juventus, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN:

"Ogni partita, ogni gol è sempre importante finché indossi la maglia della Juve, la cosa importante è lasciare il campo con un ottimo risultato. Ci stiamo allenando bene, adesso ci raggiungeranno quelli che hanno disputato la Coppa del Mondo, ci saremo tutti. La squadra sta bene, stiamo facendo delle ottime prove, adesso manca una partita per essere pronti per la ripresa del campionato".

A cosa puntate dentro di voi in campionato?

"Sicuramente c'è il Napoli, ma ci siamo anche noi. Sarà una bella competizione, è anche bello competere con ottime squadre come Napoli, Inter, Milan. Noi ci faremo trovare pronti, cercheremo di non sbagliare le partite in cui possiamo prendere più punti".

Mentre Max Allegri, sempre a DAZN, sulla corsa col Napoli ha dichiarato:

"Oggi non abbiamo giocato benissimo nel primo tempo, il secondo tempo è andato meglio ma veniamo da due giorni di lavoro importanti. Di Maria? E' un giocatore straordinario, dovrà essere un valore aggiunto per la seconda parte della stagione, così come Paredes. Tutta la squadra deve essere consapevole che abbiamo cinque mesi importanti, il minimo obiettivo è rimanere nei primi quattro posti e cercare di avvicinare il Napoli che sta viaggiando molto forte. Abbiamo anche la Coppa Italia e l'Europa League, sarebbe bello arrivare fino in fondo in queste competizioni e giocare 36 partite".