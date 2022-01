Julian Alvarez, l'agente: "Rifiutate tante offerte, giocherà in una big! Costa 20 milioni"

L'agente di Julian Alvarez svela le ultime di calciomercato sul trasferimento del calciatore del River Plate pronto ad una nuova sfida, svelate anche le cifre.

Julian Alvarez, l'agente annuncia il futuro

Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, ha rotto il silenzio riguardo il futuro del calciatore: “L'idea è "trovare la migliore offerta economica e calcistica. Ricevute varie proposte da Russia, Ucraina e squadre al di sotto della metà classifica della Premier League, ma tutte sono state respinte.

Quando ho parlato con il River siamo stati molto chiari sulla strada da seguire. Il mercato qui è calmo, Julián resta tra le principali opzioni di acquisto per gli attaccanti da parte dei colossi europei. Molte squadre sono dispiaciute di non aver scommesso su Julián un anno fa.

Quest'anno, come gli anni precedenti al River, cercheremo di combattere su tutti e tre i fronti", ha spiegato l'attaccante in un'intervista al programma El VBar di Caracol Radio (in Colombia). In tal senso, ha ribadito di essere "concentrato sul River". In ogni caso, non ha escluso nulla: "Più avanti vedremo, se ci sarà un'offerta e una buona occasione per fare il salto e la decisione sarà presa".

